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Игнатьев: «Гол итальянцев стал апофеозом их преимущества»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что итальянцы не могли себе позволить проиграть хорватам в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

«Очень боевая игра, много единоборств, много стремления сделать все возможное, чтобы добиться победы. Мне видится, что изначально хорваты были продуктивнее, больше и лучше атаковали, хорошо прессинговали — итальянцы не могли справиться с этим давлением. Хотя чего-то конкретного, каких-то сверхзадач для сборной Италии преимущество хорватов не ставило. Но при этом у них было больше подходов, и великий вратарь несколько раз выручал Италию.

Модрич, допустив осечку с пенальти, быстро исправился. Но хорваты не дотянули до конца, им сложно было это сделать — уж больно агрессивно начали играть итальянцы, памятуя о том, что для них поражение равносильно отъезду домой, чего они себе никак позволить не могли, учитывая их статус в европейском футболе. И они прибавили в динамике, было много скоростных предложений, возросла двигательная активность. Игровые умения позволяли им диктовать свои условия. Их гол стал апофеозом их преимущества", — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/06/25/23320993.shtml
Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Борис Игнатьев
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