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Бонуччи повторил рекорд Буффона по количеству матчей за Италию на Евро

22:14
Леонардо Бонуччи. Фото Reuters
Леонардо Бонуччи. Фото Reuters
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи вышел в стартовом составе на матч 1/2 финала Евро-2020 против Испании. Для него это 17-й матч на чемпионатах Европы.

Как сообщает Opta, футболист повторил рекорд по матчам за Италию на Евро. Кроме него, столько же сыграл голкипер Джанлуиджи Буффон.

Матч начался в 22.00 по московскому времени. По ходу первого тайма счет равный — 0:0.

Италия — Испания

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