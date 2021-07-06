Бонуччи повторил рекорд Буффона по количеству матчей за Италию на Евро

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи вышел в стартовом составе на матч 1/2 финала Евро-2020 против Испании. Для него это 17-й матч на чемпионатах Европы.

17 — Leonardo #Bonucci will play his 17th match at the European Championship, a joint-record for an Italian ??player in the competition, alongside Gianluigi Buffon. Pillar.#EURO2020 #ITAESP pic.twitter.com/rLGl9eF04z — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 6, 2021

Как сообщает Opta, футболист повторил рекорд по матчам за Италию на Евро. Кроме него, столько же сыграл голкипер Джанлуиджи Буффон.

Матч начался в 22.00 по московскому времени. По ходу первого тайма счет равный — 0:0.