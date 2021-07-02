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Большинство французов поддерживают Дешама несмотря на вылет сборной Франции с Евро-2020

07:18
Сборная Франции. Фото Instagram
Сборная Франции. Фото Instagram
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Французский институт исследования общественного мнения Odoxa опросил жителей Франции по поводу выступления сборной на Евро-2020. Команда Дидье Дешама проиграла в 1/8 финала Швейцарии (3:3, 4-5), выйдя из группы с Германией, Венгрией и Португалией с первого места.

77 процентов опрошенных выступили за то, чтобы Дидье Дешама остался на посту главного тренера сборной Франции. При этом 78 процентов опрошенных фанатов поддерживают это мнение.

Тем не менее, 65 процентов разочарованы поражением в 1/8 финала. Среди фанатов этот процент составляет 85.

Отмечается, что были опрошены 1005 французов, среди которых было 476 футбольных болельщика.

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Евгений Козинов все материалы автора

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