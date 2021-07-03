Болельщики из Дании спели песню о Дзюбе и сборной России
Болельщики сборной Дании перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы с Чехией исполнили песню про нападающего сборной России Артема Дзюбу.
Слова песни довольно простые: «Мы любим Дзюбу и Россию. Дзюбу и Россию!».
Напомним, что на групповой стадии в матче сборных Дании и России Артем Дзюба отметился голом с пенальти. Впрочем, датская национальная команда победила со счетом 4:1 и пробилась в плей-офф, а российская сборная финишировала в группе последней.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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