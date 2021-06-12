Болельщик сборной России продемонстрировал флаг с пожеланием здоровья Эриксену

Болельщик сборной России, который находится на стадионе в Санкт-Петербурге перед матчем с Бельгией, показал флаг своей страны, на котором он написал пожелание скорейшего выздоровления полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену. Фото опубликовано в Twitter сборной России.

Матч Дания — Финляндия был прерван из-за чрезвычайной ситуации с полузащитником датчан Кристианом Эриксеном. Позднее игра возобновилась.

Футболист потерял сознание во время матча. Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0.

Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.

По последней информации Эриксен жив и находится в сознании. Он сейчас в госпитале, его состояние оценивается как стабильное.