Болельщик сборной России продемонстрировал флаг с пожеланием здоровья Эриксену
Болельщик сборной России, который находится на стадионе в Санкт-Петербурге перед матчем с Бельгией, показал флаг своей страны, на котором он написал пожелание скорейшего выздоровления полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену. Фото опубликовано в Twitter сборной России.
Футбол — это большая семья. Кристиан, желаем здоровья! ??#EURO2020 #НашиПарни #БельгияРоссия pic.twitter.com/UCNPXsrptx— Сборная России (@TeamRussia) June 12, 2021
Матч Дания — Финляндия был прерван из-за чрезвычайной ситуации с полузащитником датчан Кристианом Эриксеном. Позднее игра возобновилась.
Футболист потерял сознание во время матча. Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0.
Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.
Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.
По последней информации Эриксен жив и находится в сознании. Он сейчас в госпитале, его состояние оценивается как стабильное.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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