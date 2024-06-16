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Болельщик с флагом России на матче Евро: «Украинцы беснуются, что российский флаг оказался на чемпионате»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Церемония открытия Евро-2024
Фото AFP

Болельщик «Спартака» Василий, который пронес российский флаг на матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия (5:1), в интервью «СЭ» ответил на вопрос об общении с украинскими друзьями.

— Не было ли пересечений с украинскими болельщиками?

— Нет. Мы тут всего третий день, города разные.

— Насколько спокойно сейчас в поселке, где вы живете?

— В самом Белгороде небезопасно, но в районе, где мой поселок, — слава Богу, нормально. Ничего не летает и не падает. Но называть его на всякий случай не буду.

— А фамилию свою — для истории?

— Тоже. Друг из Харькова рассказывает: украинцы беснуются, что российский флаг оказался на чемпионате. И по-дружески советует: «Береги себя».

— С украинскими друзьями продолжаете общаться?

— Не со всеми, кто-то отсеялся. Только с теми, кто понимает, что все мы — жертвы больших игр.

Болельщик пронес флаг России на&nbsp;матч Евро-2024 Германия&nbsp;&mdash; Шотландия. «Снять флаг никто не пытался». Интервью болельщика «Спартака», который вывесил на матче открытия Евро российский триколор
Евро-2024
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