Болельщик из Белгорода рассказал, как пронес и вывесил флаг России на матч открытия Евро-2024

Болельщик «Спартака» Василий, который пронес российский флаг на матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия (5:1), в интервью «СЭ» рассказал, как ему удалось это сделать.

— Сам удивился — спокойно! Немного опасался, конечно. Флаг был в кармане. Проходил обычный досмотр, никто особо не докапывался. Потрогали его, но даже не попросили развернуть, как обычно бывает на многих соревнованиях.

Пришел на нижние ряды, смотрю — свободное место. Вывесил туда флаг. Потом еще наши ребята подтянулись — проблем с перемещениями между секторами не было вообще. Мы скооперировались небольшой компанией, человек шесть, и вывесили два флага — мой с Белгородом и нашей компании болельщиков, «Нулевки».

— Никто не пытался флаги снять? Как окружающие и стюарды реагировали?

— Нет, все было нормально. Шотландцы, с которыми мы сидели, весь матч были убитые результатом, им было не до нас. Вначале попели, а потом, когда голы в их ворота посыпались, никакой реакции ни на что не проявляли. После матча ехали в метро тоже с шотландцами и с немцами, хорошо общались, пофоткались. Все нормальные люди понимают, что спорт — это одно, а политика — совсем другое, проблемы больших дядей, и мы к ним отношения не имеем.