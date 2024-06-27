Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 10:05

Болельщик чуть не напрыгнул на Роналду после матча с Грузией на Евро-2024

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду чуть не пострадал от болельщика после матча группового турнира Евро-2024 против Грузии (0:2).

После окончания матча 39-летний португалец покидал поле, в этот момент один из болельщиков прыгнул с трибун в сторону футболиста. Стюарды и охранники оградили Роналду от фаната.

Сборная Португалии с первого места группы F вышла в плей-офф Евро-2024. Роналду не отметился забитыми голами.

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
0
Читайте также
Фарм-клуб «Вашингтона» с Мирошниченко и Тринеевым выиграл плей-офф АХЛ
В Грузии устроили праздник после выхода сборной в плей-офф Евро-2024
Глава Коми сообщил о 20 пострадавших при сходе вагонов поезда
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
12 футболистов с 40 и более голами за сборную суммарно отличились только пять раз на Евро-2024
Мамардашвили повторил рекорд Евро по количеству сейвов в групповом турнире
Роналду впервые в карьере не забил в матчах группового турнира Евро или чемпионата мира
Павлиашвили: «Матч с Испанией — большой экзамен для сборной Грузии»
Румыния и Словакия показали проблемы нынешнего формата Евро. Но идеального варианта все равно не существует
В Италии считают Швейцарию тяжелым соперником в 1/8 финала Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

12 футболистов с 40 и более голами за сборную суммарно отличились только пять раз на Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости