Болельщик чуть не напрыгнул на Роналду после матча с Грузией на Евро-2024

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду чуть не пострадал от болельщика после матча группового турнира Евро-2024 против Грузии (0:2).

После окончания матча 39-летний португалец покидал поле, в этот момент один из болельщиков прыгнул с трибун в сторону футболиста. Стюарды и охранники оградили Роналду от фаната.

Сборная Португалии с первого места группы F вышла в плей-офф Евро-2024. Роналду не отметился забитыми голами.