Более 650 миллионов рублей потребуется на обеспечение мер безопасности во время Евро-2020 в Санкт-Петербурге

На обеспечение мер безопасности на матчах чемпионата Европы 2020 в Санкт-Петербурге потребуется более более 650 миллионов рублей финансирования из федерального бюджета, информирует ТАСС со ссылкой на проект федерального закона, связанного с проведением матчей чемпионата Европы 2020 года на территории Российской Федерации.

Общая сумма расходов составит 655,96 млн рублей. Из них в 2019 году 196,79 млн рублей будет потрачено на мероприятия по подготовке и обучению персонала частных охранных предприятий и охранных агентств. В 2020 году расходы на обеспечение безопасности в местах проведения матчей и иных мероприятий составят 459,17 млн рублей.



Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем пройдет в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго. Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и четвертьфинал.