Более 300 тысяч немецких болельщиков подписали петицию о переигровке матча Испания — Германия

Болельщики сборной Германии подали онлайн-петицию за переигровку матча 1/4 финала Евро-2024 против Испании (1:2 д.в.), сообщает Sky Sport Germany.

Инициатор петиции считает, что главный арбитр Антони Тейлор допустил многочисленные ошибочные решения, в том числе не поставил пенальти после того, как мяч попал в руку защитнику испанцев Марку Кукурелье в штрафной. На данный момент петицию о переигровке подписали более 300 тысяч.

В полуфинале сборная Испании встретится с встретится с Францией. Матч пройдет 9 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.