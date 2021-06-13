Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

«Блеск!» Реакция российский соцсетей на камбэк Украины против Голландии

13 июня 2021, 23:46
Андрей Ярмоленко. Фото Twitter
Андрей Ярмоленко. Фото Twitter
Теги:

Сборная Украины смола отыграть два мяча по ходу матча группового этапа чемпионата Европы против Голландии. Украины уступали со счетом 0:2, но смогли сравнять счет.

Сначала дальним ударом отметился Андрей Ярмоленко, а потом навес с фланга замкнул Роман Яремчук. Такое проявление воли украинскими футболистами не осталось незамеченным в социальных сетях.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Голландия — Украина: голландцы вновь вышли вперед
Голландия вырвала победу в матче Евро-2020 с Украиной
Голландия — Украина: Вайналдум открыл счет
Голландия — Украина: Яремчук сравнял счет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи