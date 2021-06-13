«Блеск!» Реакция российский соцсетей на камбэк Украины против Голландии
13 июня 2021, 23:46
Сборная Украины смола отыграть два мяча по ходу матча группового этапа чемпионата Европы против Голландии. Украины уступали со счетом 0:2, но смогли сравнять счет.
Сначала дальним ударом отметился Андрей Ярмоленко, а потом навес с фланга замкнул Роман Яремчук. Такое проявление воли украинскими футболистами не осталось незамеченным в социальных сетях.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю