«Блеск!» Реакция российский соцсетей на камбэк Украины против Голландии

Сборная Украины смола отыграть два мяча по ходу матча группового этапа чемпионата Европы против Голландии. Украины уступали со счетом 0:2, но смогли сравнять счет.

Сначала дальним ударом отметился Андрей Ярмоленко, а потом навес с фланга замкнул Роман Яремчук. Такое проявление воли украинскими футболистами не осталось незамеченным в социальных сетях.