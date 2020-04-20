Блаттер включил Яшина в символическую сборную Европы всех времен
Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в честь 60-летия с момента проведения первого чемпионата Европы составил символическую сборную из лучших футболистов континента всех времен. В нее вошел легендарный советский голкипер Лев Яшин.
Вратарь: Лев Яшин (Россия).
Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания).
Полузащитники: Йохан Кройф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия).
Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды).
Тренер: Висенте дель Боске (Испания).
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1001170/sevastian-terletckii-anna-khalitova/ia-byl-otstranen-ot-futbola-ne-iz-za-rossii