Блаттер включил Яшина в символическую сборную Европы всех времен

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в честь 60-летия с момента проведения первого чемпионата Европы составил символическую сборную из лучших футболистов континента всех времен. В нее вошел легендарный советский голкипер Лев Яшин.

Вратарь: Лев Яшин (Россия).

Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания).

Полузащитники: Йохан Кройф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия).

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды).

Тренер: Висенте дель Боске (Испания).