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Блаттер включил Яшина в символическую сборную Европы всех времен

03:40
Лев Яшин. Фото Дмитрий Донской
Лев Яшин. Фото Дмитрий Донской
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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в честь 60-летия с момента проведения первого чемпионата Европы составил символическую сборную из лучших футболистов континента всех времен. В нее вошел легендарный советский голкипер Лев Яшин.

Вратарь: Лев Яшин (Россия).

Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания).

Полузащитники: Йохан Кройф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия).

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды).

Тренер: Висенте дель Боске (Испания).

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1001170/sevastian-terletckii-anna-khalitova/ia-byl-otstranen-ot-futbola-ne-iz-za-rossii

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