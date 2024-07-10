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Сегодня, 19:13

Билялетдинов — о получении рыцарского титула Саутгейтом: «Пускай хоть короля дают»

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Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может получить рыцарский титул, если его команда выиграет Евро-2024.

«С чего вдруг сэр, генерал, майор? Ну, это их традиции, пускай делают. Хоть короля пусть ему дадут. У них там существует своя иерархия . Понятно, что Фергюсон — знаковая фигура в футболе. Саутгейт в начале пути по сравнению с Фергюсоном», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В полуфинальном матче Евро-2024 сборная Англии сыграет с Нидерландами на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встреча пройдет в среду, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Саутгейт возглавил сборную Англии в сентябре 2016 года. Под его руководством национальная команда провела 100 матчей, в которых одержала 63 победы, потерпела 17 поражений и еще 20 раз сыграла вничью.

Александр Абустин

Динияр Билялетдинов
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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