Гилмор: «Игроки сборной Шотландии вложили все силы в игру против Швейцарии»

Полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор прокомментировал ничью с Швейцарией (1:1) в матче Евро-2024.

«У нас хорошая команда. О своих сильных сторонах нам известно, и сегодня в большей мере было шотландское выступление. По реакции ребят можно видеть, что мы вложили в него все силы», — цитирует пресс-служба УЕФА Гилмора.

В третьем матче швейцарцы 23 июня сыграют против Германии, а шотландцы в этот же день встретятся с Венгрией.