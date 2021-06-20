Билеты на матч Россия — Дания проданы
Все билеты на матч 3-го тура группового турнира Евро-2020 Россия — Дания проданы. Встреча пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен», вмещающем 38 тыся зрителей.
Напомним, что Дания приняла решение о недопуске болельщиков из-за рубежа на чемпионат Европы в Копенгагене, включая российских фанатов.
До старта Евро власти Дании постановили, что «Паркен» могут посетить 45 процентов от общего количества мест, а именно 15 900 зрителей на каждый матч. Позже квоту расширили -14 июня более 9 тысяч дополнительных билетов было выделено для болельщиков на матч между сборными России и Дании.
Матч Россия — Дания состоится 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Сборная России на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь.
NYT: UEFA oplyser at alle billetter i det offentlige restsalg nu er udsolgt til Ruslands-kampen ?— Fanservice for Danmark (@SLOForDanmark) June 20, 2021
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