Все билеты на матч 3-го тура группового турнира Евро-2020 Россия — Дания проданы. Встреча пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен», вмещающем 38 тыся зрителей.

Напомним, что Дания приняла решение о недопуске болельщиков из-за рубежа на чемпионат Европы в Копенгагене, включая российских фанатов.

До старта Евро власти Дании постановили, что «Паркен» могут посетить 45 процентов от общего количества мест, а именно 15 900 зрителей на каждый матч. Позже квоту расширили -14 июня более 9 тысяч дополнительных билетов было выделено для болельщиков на матч между сборными России и Дании.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Сборная России на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь.