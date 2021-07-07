Безумные эмоции итальянских болельщиков в Риме после выхода в финал Евро. Видео

Русскоязычный Twitter УЕФА опубликовал видео ликования итальянских болельщиков после победы над Испанией в полуфинале Евро-2020 (1:1, пенальти 4:2).

«Римская фан-зона сходит с ума!» — подписан твит.

В финале соперником сборной Италии станет победитель матча Англия — Дания. Их встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» 7 июля, начало — в 22:00 мск.