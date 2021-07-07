Безумные эмоции итальянских болельщиков в Риме после выхода в финал Евро. Видео
02:13
Русскоязычный Twitter УЕФА опубликовал видео ликования итальянских болельщиков после победы над Испанией в полуфинале Евро-2020 (1:1, пенальти 4:2).
«Римская фан-зона сходит с ума!» — подписан твит.
В финале соперником сборной Италии станет победитель матча Англия — Дания. Их встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» 7 июля, начало — в 22:00 мск.
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Кто выйдет в финал Евро-2020 — Англия или Дания?
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