Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Безумные эмоции итальянских болельщиков в Риме после выхода в финал Евро. Видео

02:13
Радость итальянских болельщиков. Фото AFP
Радость итальянских болельщиков. Фото AFP
Теги:

Русскоязычный Twitter УЕФА опубликовал видео ликования итальянских болельщиков после победы над Испанией в полуфинале Евро-2020 (1:1, пенальти 4:2).

«Римская фан-зона сходит с ума!» — подписан твит.

В финале соперником сборной Италии станет победитель матча Англия — Дания. Их встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» 7 июля, начало — в 22:00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Руслан Абушкин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9540
Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Англия или Дания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Италия по пенальти обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020
«Купи себе ноги». Как болельщики отреагировали на промах Мораты
Манчини огорчен отсутствием болельщиков из Италии на полуфинале Евро с Испанией
Ватерполистки пробились в Токио. Как дела с остальными игровиками?
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля