Безумная радость игроков сборной Грузии. Команда в шаге от выхода на Евро-2020

Сборная Грузии отпраздновала победу над командой Белоруссии (1:0) в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2020. Видео опубликовано в Instagram Федерации футбола страны.

В финале плей-офф за право сыграть на Евро грузинам предстоит сыграть со сборной Македонии, которая обыграла сборную Косова (2:1). Финальный матч состоится 12 ноября в Тбилиси и начнется в 20.00 по московскому времени.