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Безумная радость игроков сборной Грузии. Команда в шаге от выхода на Евро-2020

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Грузия обыграла Белоруссию. Фото УЕФА.
Грузия обыграла Белоруссию. Фото УЕФА.
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Сборная Грузии отпраздновала победу над командой Белоруссии (1:0) в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2020. Видео опубликовано в Instagram Федерации футбола страны.

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Публикация от Georgia • GFF (@georgiagff)

В финале плей-офф за право сыграть на Евро грузинам предстоит сыграть со сборной Македонии, которая обыграла сборную Косова (2:1). Финальный матч состоится 12 ноября в Тбилиси и начнется в 20.00 по московскому времени.

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