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Безуглов: «Врачи сборной России готовы к инцидентам, подобным случаю с Эриксеном»

17:05
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Врач сборной России Эдуард Безуглов подчеркнул: медицинский штаб национальной коммнды на чемпионате Европы-2020 готов к инцидентам, подобным тому, что случился с полузащитником Дании Кристианом Эриксеном.

«Мы готовы. Все врачи и массажисты сборной команды регулярно проходят специальные курсы, на которых все действия при возникновении подобных ситуаций разбираются», — цитирует ТАСС Безуглова. — Что касается необходимого инструментального оснащения, то все необходимое для оказания экстренной помощи есть как у врачей команд, так и на стадионе: и в медицинском пункте стадиона, и у медицинской бригады, которая дежурит непосредственно рядом с полем».

Напомним, в конце первого тайма матча Финляндия — Дания 29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу; матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.

Сегодня, 13 июня, стало известно, что он продолжает находиться в больнице в стабильном состоянии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.55

Ф2 (+1)

23%

1.97

ТБ 2.0

15%

1.38
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 1
Хорватия 0
Матч завершен

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

2.95

X2

17%

2.24

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11638777

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