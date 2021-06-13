Безуглов: «Врачи сборной России готовы к инцидентам, подобным случаю с Эриксеном»

Врач сборной России Эдуард Безуглов подчеркнул: медицинский штаб национальной коммнды на чемпионате Европы-2020 готов к инцидентам, подобным тому, что случился с полузащитником Дании Кристианом Эриксеном.

«Мы готовы. Все врачи и массажисты сборной команды регулярно проходят специальные курсы, на которых все действия при возникновении подобных ситуаций разбираются», — цитирует ТАСС Безуглова. — Что касается необходимого инструментального оснащения, то все необходимое для оказания экстренной помощи есть как у врачей команд, так и на стадионе: и в медицинском пункте стадиона, и у медицинской бригады, которая дежурит непосредственно рядом с полем».

Напомним, в конце первого тайма матча Финляндия — Дания 29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу; матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.

Сегодня, 13 июня, стало известно, что он продолжает находиться в больнице в стабильном состоянии.