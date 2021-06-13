Безуглов: «Врачи сборной России готовы к инцидентам, подобным случаю с Эриксеном»
Врач сборной России Эдуард Безуглов подчеркнул: медицинский штаб национальной коммнды на чемпионате Европы-2020 готов к инцидентам, подобным тому, что случился с полузащитником Дании Кристианом Эриксеном.
«Мы готовы. Все врачи и массажисты сборной команды регулярно проходят специальные курсы, на которых все действия при возникновении подобных ситуаций разбираются», — цитирует ТАСС Безуглова. — Что касается необходимого инструментального оснащения, то все необходимое для оказания экстренной помощи есть как у врачей команд, так и на стадионе: и в медицинском пункте стадиона, и у медицинской бригады, которая дежурит непосредственно рядом с полем».
Напомним, в конце первого тайма матча Финляндия — Дания 29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу; матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.
Сегодня, 13 июня, стало известно, что он продолжает находиться в больнице в стабильном состоянии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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