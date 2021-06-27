Бэйл высказался о перспективах сборной Уэльса на Евро-2020
Нападающий и капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о перспективах национальной команды после разгрома от Дании (0:4).
«Буду играть за Уэльс до того момента, когда перестану играть в футбол. Мы только начали компанию чемпионата мира и нам нужно использовать опыт в новом турнире. У нас отличный стиль игры, нам нужно продолжать играть на высоком уровне. Думаю, что мы сможем пройти квалификацию на следующий чемпионат мира», — цитирует Бэйла Sky Sports со ссылкой на S4C.
В 1/4 финала датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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