Бэйл удовлетворен победой Уэльса в матче с Турцией на Евро-2020

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением о победе команды над Турцией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

«Я полностью удовлетворен этой победой. Мы упорно сражались, корректировали свою игру по ее ходу. Да, промахнулся с пенальти, но ощущаю, что проявил характер, продолжив играть не хуже прежнего. Наш второй гол стал вишенкой на торте. Сегодня было важно одержать победу.

Вы хотите думать, что четырех очков будет достаточно, но нам будет нужно подождать и посмотреть на дальнейшие результаты.

Фанаты фантастические, я знаю, что большинство из них были турками, но валлийские фанаты тоже были великолепны. Это помогло нам. Хотим поблагодарить и тех болельщиков, которые болеют за нас дома», — приводит слова Бэйла BBC Sport.

Бэйл был признан лучшим игроком матча. Уэльс набрал четыре очка и лидирует в группе А. У Турции ноль очков и последняя позиция. 16 июня в 22:00 пройдет еще один матч группы А Италия — Швейцария.

В третьем туре 20 июня Уэльс сыграет с Италией, а Турция — со Швейцарией.