Бэйл сегодня выйдет на третье место по матчам за сборную Уэльса
Сегодня, 12 июня, сборная Уэльса в матче первого тура чемпионата Европы встретится со сборной Швейцарии, а многолетний лидер валлийцев Гарет Бэйл проведет 93-й матч за команду.
Выйдя на поле, форвард «Тоттенхэма» обгонит знаменитого голкипера Невилла Саутхолла, выступавшего с 1982 по 1997 год. Больше Бэйла за сборную Уэльса играли только его нынешние партнеры по команде — защитник Крис Гантер и вратарь Уэйн Хеннеси. Другим рекордом — бомбардирским — Гарет владеет уже давно. На его счету 33 гола, у Иана Раша — 28.
(Кирилл Бурдаков)
Лидеры по матчам за сборную Уэльса:
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Дата дебюта
|
Матчи
|
Голы
|
Крис Гантер
|
21.07.1989
|
26.05.2007
|
101
|
0
|
Уэйн Хеннесси
|
24.01.1987
|
26.05.2007
|
96
|
0
|
Гарет Бэйл
|
16.07.1989
|
27.05.2006
|
92
|
33
|
Невилл Саутхолл
|
16.09.1958
|
27.05.1982
|
92
|
0
|
Эшли Уильямс
|
23.08.1984
|
26.03.2008
|
86
|
2
|
Гэри Спид
|
08.09.1969
|
20.05.1990
|
85
|
7
|
Крэйг Беллами
|
13.07.1979
|
25.03.1998
|
78
|
19
|
Джо Ледли
|
23.01.1987
|
07.09.2005
|
77
|
4
Методология
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