Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Бэйл сегодня выйдет на третье место по матчам за сборную Уэльса

12:15
Теги:

Сегодня, 12 июня, сборная Уэльса в матче первого тура чемпионата Европы встретится со сборной Швейцарии, а многолетний лидер валлийцев Гарет Бэйл проведет 93-й матч за команду.

Выйдя на поле, форвард «Тоттенхэма» обгонит знаменитого голкипера Невилла Саутхолла, выступавшего с 1982 по 1997 год. Больше Бэйла за сборную Уэльса играли только его нынешние партнеры по команде — защитник Крис Гантер и вратарь Уэйн Хеннеси. Другим рекордом — бомбардирским — Гарет владеет уже давно. На его счету 33 гола, у Иана Раша — 28.

(Кирилл Бурдаков)

Лидеры по матчам за сборную Уэльса:

Игрок

Дата рождения

Дата дебюта

Матчи

Голы

Крис Гантер

21.07.1989

26.05.2007

101

0

Уэйн Хеннесси

24.01.1987

26.05.2007

96

0

Гарет Бэйл

16.07.1989

27.05.2006

92

33

Невилл Саутхолл

16.09.1958

27.05.1982

92

0

Эшли Уильямс

23.08.1984

26.03.2008

86

2

Гэри Спид

08.09.1969

20.05.1990

85

7

Крэйг Беллами

13.07.1979

25.03.1998

78

19

Джо Ледли

23.01.1987

07.09.2005

77

4
Уэльс — Швейцария

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Крейчикова — Павлюченкова: прогноз Дмитриевой на финал Roland Garros 12 июня
Бельгия — Россия: прогноз Валерия Сюткина на матч Евро-2020
Дом Флойда Мейвезера ограбили. Боксер предлагает 100 тысяч долларов за информацию о преступниках
Слуцкий шикарно прокомментировал открытие Евро. Жаль, что он работает лишь на двух матчах

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
vs
0
Офсайд