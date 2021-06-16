Бэйл признан лучшим игроком матча Турция — Уэльс
21:12
Лучшим игроком матча Евро-2020 Турция — Уэльс был признан форвард валлийцев Гарет Бэйл, сообщает 16 июня официальный сайт УЕФА.
Бэйл в этой игре не забил пенальти. При этом он отдал две голевые передачи. С его пасов забили Аарон Рэмси и Коннор Робертс.
Уэльс набрал четыре очка и лидирует в группе А. У Турции ноль очков и последняя позиция. В 22.00 начнется другой матч этой группы Италия — Швейцария.
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