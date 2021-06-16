Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Бэйл признан лучшим игроком матча Турция — Уэльс

21:12
Гарет Бэйл. Фото AFP
Гарет Бэйл. Фото AFP
Теги:

Лучшим игроком матча Евро-2020 Турция — Уэльс был признан форвард валлийцев Гарет Бэйл, сообщает 16 июня официальный сайт УЕФА.

Бэйл в этой игре не забил пенальти. При этом он отдал две голевые передачи. С его пасов забили Аарон Рэмси и Коннор Робертс.

Уэльс набрал четыре очка и лидирует в группе А. У Турции ноль очков и последняя позиция. В 22.00 начнется другой матч этой группы Италия — Швейцария.

Турция — Уэльс

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 28960
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Стали известны расклады, при которых Россия точно попадет в плей-офф чемпионата Европы
Италия — Швейцария: прогноз Игоря Колыванова на матч Евро-2020 16 июня
Финляндия — Россия: дожали! Есть первая победа России на Евро за девять лет!
Евро-2020: расписание и результаты матчей 16 июня, Финляндия — Россия и другие

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи