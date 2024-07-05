Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 16:15

Бейл пожелал Нидерландам стать победителями Евро-2024

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гленн Бейл.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от выступления сборной Нидерландов на Евро-2024.

— С какими эмоциями смотришь Евро-2024?

— Германия находится рядом с Нидерландами. Так что нашим фанатам относительно просто добираться до стадионов, веселиться там и поддерживать свою сборную.

Радостно видеть все эти подборки со счастливыми болельщиками — даже из Самары. Обычно мы смотрим матчи с семьей, надев оранжевые футболки. Надеюсь, Нидерланды станут чемпионами!

— Есть ощущение, что нынешняя сборная слабее, чем раньше.

— Ну, несколько лет назад у нас была хорошая линия атаки. Вы и сами помните Роббена, Снайдера и других. Сейчас сильная сторона команды — это оборона. Посмотрите на Ван Дейка, Аке, Де Врея, Дюмфриса — они лучшие в сборной! Так что нам нужно доверять защитникам и надеяться на гениальные решения нападающих.

Гленн Бейл. «Миранчук очень удивился, услышав в «Аталанте» русскую речь. Это я научил Хатебура!» Интервью Гленна Бейла

Матч 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды — Турция состоится 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 мск.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Гленн Бейл
2
0
Читайте также
Okko будет эксклюзивно показывать Лигу чемпионов с сезона-2024/25
В сборной Германии отказались от встреч с женами и подругами вне стадионов Евро
Арестованный после нападений в Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу
В Месси вселился Смолов, но вратарь спас чемпионов от позора. Что произошло в матче Аргентина – Эквадор на Кубке Америки
Ле Пен ответила Мбаппе на призывы голосовать за Макрона
Смять санкции: в ЕС ищут пути сотрудничества с Россией
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Тер Штеген снова приехал на большой турнир запасным вратарем. Нойер не должен играть с Испанией
Мбаппе — о матче с Португалией: «У Франции есть голод к великим свершениям»
Потанин: «Сборная России твердо могла бы рассчитывать на выход из группы на Евро-2024»
Президент Турции Эрдоган сделал заявление после дисквалификации защитника сборной Демирала
Португалия — Франция: трансляция матча 1/4 финала Евро-2024 начнется в 22.00
Испания — Германия: трансляция матча 1/4 финала Евро-2024 начнется в 19.00
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе — о матче с Португалией: «У Франции есть голод к великим свершениям»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости