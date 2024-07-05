Бейл пожелал Нидерландам стать победителями Евро-2024

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от выступления сборной Нидерландов на Евро-2024.

— С какими эмоциями смотришь Евро-2024?

— Германия находится рядом с Нидерландами. Так что нашим фанатам относительно просто добираться до стадионов, веселиться там и поддерживать свою сборную.

Радостно видеть все эти подборки со счастливыми болельщиками — даже из Самары. Обычно мы смотрим матчи с семьей, надев оранжевые футболки. Надеюсь, Нидерланды станут чемпионами!

— Есть ощущение, что нынешняя сборная слабее, чем раньше.

— Ну, несколько лет назад у нас была хорошая линия атаки. Вы и сами помните Роббена, Снайдера и других. Сейчас сильная сторона команды — это оборона. Посмотрите на Ван Дейка, Аке, Де Врея, Дюмфриса — они лучшие в сборной! Так что нам нужно доверять защитникам и надеяться на гениальные решения нападающих.

Матч 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды — Турция состоится 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 мск.