Бэйл об отсутствии голов за сборную Уэльса: «Все слишком увлечены индивидуальным исполнением»

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением от игры команды перед матчем 2-го тура Евро-2020 против Турции.

Мы предпочли бы играть перед 34 тысячами болельщиков Уэльса, но, очевидно, этого не случится. Чтобы участвовать на таких турнирах, нужно играть перед толпой. Было бы хорошо завтра иметь такую атмосферу на стадионе. Во всяком случае, это как бы подстегивает нас, чтобы мы были немного более безжалостными на поле.

Дело не в том, чтобы я забил, а в том, чтобы быть командой. Я говорил это всю свою карьеру в сборной. Все слишком увлечены индивидуальным исполнением. Ты ничего не сможешь сделать без товарищей по команде», — приводит слова Бэйла официальный сайт УЕФА.

Матч Турция - Уэльс пройдет 16 июня и начнется в 19:00 мск.