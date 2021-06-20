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Бэйл — о поражении Уэльса от Италии: «С самого начала представляли, что будет сложная игра»

21:55
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Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением о матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Италии (0:1).

«Мы с самого начала представляли, что будет сложная игра. Пришлось много защищаться, бегать — все уставали. Горжусь ребятами. Мы хотели добиться положительного результата, но в итоге это не имело смысла, так как все равно стали вторыми в группе. Теперь настало время восстановить силы», — цитирует Бэйла официальный сайт УЕФА со ссылкой на ITV Sport.

Италия набрала девять очков и выиграла группу А. У Уэльса четыре очка и вторая позиция. Обе команды напрямую вышли в плей-офф.

Италия — Уэльс

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024468--italy-vs-wales/

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