Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением о матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Италии (0:1).

«Мы с самого начала представляли, что будет сложная игра. Пришлось много защищаться, бегать — все уставали. Горжусь ребятами. Мы хотели добиться положительного результата, но в итоге это не имело смысла, так как все равно стали вторыми в группе. Теперь настало время восстановить силы», — цитирует Бэйла официальный сайт УЕФА со ссылкой на ITV Sport.

Италия набрала девять очков и выиграла группу А. У Уэльса четыре очка и вторая позиция. Обе команды напрямую вышли в плей-офф.