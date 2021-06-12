Бэйл — о ничьей Уэльса со Швейцарией на Евро: «Мы проявили мужество и характер»
Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением о ничьей в матче со Швейцарией (1:1) в 1-м туре чемпионата Европы по футболу.
«Обе команды старались играть. Было немного напряженно, но для нас это неплохой результат. Мы извлечем урок из этой игры. Хотели победить, у нас были шансы, но и у них тоже. Когда проигрываешь, есть соблазн опустить руки, но мы, как и всегда, проявили мужество и характер.
Очень много работали на поле, а это непросто в такую жару. Я горжусь ребятами. Теперь нам нужно восстановиться и готовиться к следующей игре», — приводит слова Бэйла BBC Sport.
На первом месте в группе А сборная Италии (3 очка). У Турции ноль очков и четвертое место.
В следующем матче Уэльс сыграет против Турции. Встреча состоится 16 июня в Баку (Азербайджан). Начало — 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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