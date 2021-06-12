Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением о ничьей в матче со Швейцарией (1:1) в 1-м туре чемпионата Европы по футболу.

«Обе команды старались играть. Было немного напряженно, но для нас это неплохой результат. Мы извлечем урок из этой игры. Хотели победить, у нас были шансы, но и у них тоже. Когда проигрываешь, есть соблазн опустить руки, но мы, как и всегда, проявили мужество и характер.

Очень много работали на поле, а это непросто в такую жару. Я горжусь ребятами. Теперь нам нужно восстановиться и готовиться к следующей игре», — приводит слова Бэйла BBC Sport.

На первом месте в группе А сборная Италии (3 очка). У Турции ноль очков и четвертое место.

В следующем матче Уэльс сыграет против Турции. Встреча состоится 16 июня в Баку (Азербайджан). Начало — 19:00 по московскому времени.