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Бэйл: «Чувствую себя прекрасно и готов отдать 100 процентов сборной Уэльса»

16:26
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Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от первого матча Евро-2020 против Швейцарии. Встреча пройдет 12 июня, начало в 16:00 (мск).

«Это похоже на начало Евро-2016. По итогам того года у болельщиков должны быть высокие ожидания, но это другая команда и другой турнир. Мы знаем, что из этой группы сложно выйти. Со всеми соперниками сложно играть, но мы должны проводить по одной игре раз за разом. Мы очень рады быть здесь. Я чувствую себя прекрасно и готов отдать 100 процентов своей стране, как я всегда это делаю», — приводит слова Бэйла BBC Sport.

Сборная Уэльса на Евро-2020 в группе A встретится со Швейцарией (12 июня), Турцией (16 июня) и Италией (20 июня).

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