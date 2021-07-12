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Бернардески: «Лично для меня это был очень непростой сезон»

02:06
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Нападающий сборной Италии Федерико Бернардески не смог сдержать эмоций после победы в финале Евро-2020 над Англией и пустил слезу прямо в прямом эфире.

«Мы это заслужили. Лично для меня это был очень непростой сезон. Я через многое прошел.

Но я знаю только один способ преодолеть трудности: закатать рукава и работать еще усерднее. Даже если не все всегда получается.

Спасибо тренерам и партнерам по команде. Всем, кто верил в меня. Мы выиграли чемпионат Европы, а моя работа — это лучшая благодарность им за это доверие», — сказал Бернардески в эфире RAI Sport.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. 

Италия — Англия

 

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Иван Шитик все материалы автора

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