Берарди оценил игру Италии против Швейцарии
05:22
Полузащитник сборной Италии Доменико Берарди оценил игру Мануэля Локателли в матче Евро-2020 против Швейцарии (3:0). Хавбек забил два мяча и получил награду «Звезда матча».
«Мы с Локателли очень хорошо знаем друг друга. Он сыграл очень умно, отдав мне пас и побежав к воротам. Я рад за него, он провел отличную игру. У нас подобралась фантастическая группа игроков. Мы боролись до конца и заработали три важных очка», — цитирует пресс-служба УЕФА Берарди.
Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024458--italy-vs-switzerland/
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