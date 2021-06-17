Берарди оценил игру Италии против Швейцарии

Полузащитник сборной Италии Доменико Берарди оценил игру Мануэля Локателли в матче Евро-2020 против Швейцарии (3:0). Хавбек забил два мяча и получил награду «Звезда матча».

«Мы с Локателли очень хорошо знаем друг друга. Он сыграл очень умно, отдав мне пас и побежав к воротам. Я рад за него, он провел отличную игру. У нас подобралась фантастическая группа игроков. Мы боролись до конца и заработали три важных очка», — цитирует пресс-служба УЕФА Берарди.

Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.