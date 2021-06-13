Бензема заявил, что оценивает свою готовность к Евро-2020 на сто процентов
Нападающий сборной Франции Карим Бензема заявил, что оценивает свою готовность к Евро-2020 как максимальную.
«Я в порядке, вернулся в общую группу в субботу. Болевых ощущений нет, я не думал о том, что могу пропустить Евро. Сначала было очень больно, но это всего лишь ушиб. В товарищеской игре с Болгарией было необязательно оставаться на поле после этого ушиба, так что я решил попросить замену. У нас в сборной прекрасный медицинский штаб, все было сделано очень быстро. Сейчас чувствую себя отлично и готов к турниру на 100 процентов», — приводит Telefoot слова Бензема.
8 июня Бензема получил повреждение в товарищеской игре с Болгарией (3:0), из-за которого до 12 июня тренировался по индивидуальной программе. Форвард получил вызов в сборную впервые с 2015 года.
На Евро-2020 Франция сыграет в группе с Германией, Венгрией и Португалией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.tf1.fr/tf1/telefoot/videos/linterview-98341281.html
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