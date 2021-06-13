Бензема заявил, что оценивает свою готовность к Евро-2020 на сто процентов

Нападающий сборной Франции Карим Бензема заявил, что оценивает свою готовность к Евро-2020 как максимальную.

«Я в порядке, вернулся в общую группу в субботу. Болевых ощущений нет, я не думал о том, что могу пропустить Евро. Сначала было очень больно, но это всего лишь ушиб. В товарищеской игре с Болгарией было необязательно оставаться на поле после этого ушиба, так что я решил попросить замену. У нас в сборной прекрасный медицинский штаб, все было сделано очень быстро. Сейчас чувствую себя отлично и готов к турниру на 100 процентов», — приводит Telefoot слова Бензема.

8 июня Бензема получил повреждение в товарищеской игре с Болгарией (3:0), из-за которого до 12 июня тренировался по индивидуальной программе. Форвард получил вызов в сборную впервые с 2015 года.

На Евро-2020 Франция сыграет в группе с Германией, Венгрией и Португалией.