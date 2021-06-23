Бензема забил первый гол за сборную Франции с 2015 года
22:59
Форвард сборной Франции Карим Бензема реализовал пенальти в матче Евро-2020 с Португалией. Это его первый гол за сборную с 8 октября 2015 года. Он не забивал за Францию пять лет и 258 дней.
?? Karim Benzema nets his 1st goal for France since October 2015 ??#EURO2020 https://t.co/tPywWVo7aW pic.twitter.com/cK38kL1T5W— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021
33-летний Бензема в 2015 году был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.
После первого тайма счет в матче равный — 1:1. У португальцев пенальти реализовал Криштиану Роналду.
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