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Бензема забил первый гол за сборную Франции с 2015 года

22:59
Карим Бензема. Фото AFP
Карим Бензема. Фото AFP
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Форвард сборной Франции Карим Бензема реализовал пенальти в матче Евро-2020 с Португалией. Это его первый гол за сборную с 8 октября 2015 года. Он не забивал за Францию пять лет и 258 дней.

33-летний Бензема в 2015 году был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.

После первого тайма счет в матче равный — 1:1. У португальцев пенальти реализовал Криштиану Роналду.

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