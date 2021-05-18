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Бензема включен в состав сборной Франции на Евро-2020

21:26

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав команды на Евро-2020. В список игроков был включен форвард «Реала» Карим Бензема, который длительное время не вызывался в национальную команду.

Состав сборной Франции

Вратари: Юго Ллорис («Тоттенхэм», Англия), Стив Манданда («Марсель»), Майк Меньян («Лилль»).

Защитники: Люка Динь («Эвертон», Англия), Лео Дюбуа («Лион»), Люка Эрнандез («Бавария», Германия), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кюнде («Севилья», Испания), Клеман Лангле («Барселона», Испания), Рафаэль Варан («Реал», Испания), Курт Зума («Челси», Англия).

Полузащитники: Нголо Канте («Челси», Англия), Тома Лемар («Атлетико», Испания), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия), Адриен Рабьо («Ювентус», Италия), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм», Англия), Корантен Толиссо («Бавария», Германия).

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Бензема включен в состав сборной Франции на Евро-2020

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