Бензема сравнялся с Зиданом по голам за сборную Франции и побил рекорд «Реала»

Форвард сборной Франции Карим Бензема оформил дубль в матче против Швейцарии и обошел в списке лучших снайперов команды Жюста Фонтена и Жан-Пьера Папена. Теперь 33-летний форвард «Реала» делит шестое место с великим Зинедином Зиданом, который, правда, провел на 21 матч больше.

Кстати, партнеры Бензема по заявке на Евро-2020 Антуан Гризманн и Оливье Жиру в историческом списке занимают четвертое и второе места соответственно. А отставание от рекордсмена сборной Тьерри Анри теперь сократилось до 20 мячей.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции

Игрок Годы в сборной Матчи Голы Тьерри Анри 1997-2010 123 51 Оливье Жиру 2011-н.в. 109 46 Мишель Платини 1976-1987 72 41 Антуан Гризманн 2014-н.в. 95 38 Давид Трезеге 1998-2008 71 34 Карим Бензема 2007-н.в. 87 31 Зинедин Зидан 1994-2006 108 31 Жюст Фонтен 1953-1960 21 30 Жан-Пьер Папен 1986-1995 54 30 Юри Джоркаефф 1993-2002 82 28

Бензема, ранее дважды огорчивший сборную Португалии, стал третьим игроком в истории Евро, которому удалось сделать дубли в двух матчах подряд. Француз повторил достижение Герда Мюллера и Уэйна Руни, но не смог замахнуться на достижение выдающегося предшественника Мишеля Платиини.

Лидер сборной Франции 1980-х на домашнем Евро умудрился отгрузить в ворота бельгийцев и югославов по хет-трику.

Футболисты, делавшие дубли в двух матчах чемпионата Европы подряд

Турнир Игрок Сборная Стадия Матч (голы) 1972 Герд Мюллер ФРГ 1/2 финала Бельгия — 2:1 (2) Финал СССР — 3:0 (2) 1984 Мишель Платини Франция Гр.турнир Бельгия — 5:0 (3) Гр.турнир Югославия — 3:2 (3) 2004 Уэйн Руни Англия Гр.турнир Швейцария — 3:0 (2) Хорватия — 4:2 (2) 2020 Карим Бензема Франция Гр.турнир Португалия — 2:2 (2) 1/8 финала Швейцария — 3:3 (пен. — 4:5) (2)

Наконец, Бензема оказался первым футболистом «Реала», забившим на одном чемпионате Европы четыре мяча. Предыдущий рекорд мадридского клуба делили Зинедин Зидан, Криштиану Роналду и Гарет Бэйл, остановившиеся на отметке три гола.

Любопытно, что лучший бомбардир в истории Евро, представляя на Евро «Реал», дважды отличался по три раза.

Футболисты «Реала», забившие больше двух голов на одном Евро