Бензема сравнялся с Зиданом по голам за сборную Франции и побил рекорд «Реала»
Форвард сборной Франции Карим Бензема оформил дубль в матче против Швейцарии и обошел в списке лучших снайперов команды Жюста Фонтена и Жан-Пьера Папена. Теперь 33-летний форвард «Реала» делит шестое место с великим Зинедином Зиданом, который, правда, провел на 21 матч больше.
Кстати, партнеры Бензема по заявке на Евро-2020 Антуан Гризманн и Оливье Жиру в историческом списке занимают четвертое и второе места соответственно. А отставание от рекордсмена сборной Тьерри Анри теперь сократилось до 20 мячей.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции
|
Игрок
|
Годы в сборной
|
Матчи
|
Голы
|
Тьерри Анри
|
1997-2010
|
123
|
51
|
Оливье Жиру
|
2011-н.в.
|
109
|
46
|
Мишель Платини
|
1976-1987
|
72
|
41
|
Антуан Гризманн
|
2014-н.в.
|
95
|
38
|
Давид Трезеге
|
1998-2008
|
71
|
34
|
Карим Бензема
|
2007-н.в.
|
87
|
31
|
Зинедин Зидан
|
1994-2006
|
108
|
31
|
Жюст Фонтен
|
1953-1960
|
21
|
30
|
Жан-Пьер Папен
|
1986-1995
|
54
|
30
|
Юри Джоркаефф
|
1993-2002
|
82
|
28
Бензема, ранее дважды огорчивший сборную Португалии, стал третьим игроком в истории Евро, которому удалось сделать дубли в двух матчах подряд. Француз повторил достижение Герда Мюллера и Уэйна Руни, но не смог замахнуться на достижение выдающегося предшественника Мишеля Платиини.
Лидер сборной Франции 1980-х на домашнем Евро умудрился отгрузить в ворота бельгийцев и югославов по хет-трику.
Футболисты, делавшие дубли в двух матчах чемпионата Европы подряд
|
Турнир
|
Игрок
|
Сборная
|
Стадия
|
Матч (голы)
|
1972
|
Герд Мюллер
|
ФРГ
|
1/2 финала
|
Бельгия — 2:1 (2)
|
|
|
|
Финал
|
СССР — 3:0 (2)
|
1984
|
Мишель Платини
|
Франция
|
Гр.турнир
|
Бельгия — 5:0 (3)
|
|
|
|
Гр.турнир
|
Югославия — 3:2 (3)
|
2004
|
Уэйн Руни
|
Англия
|
Гр.турнир
|
Швейцария — 3:0 (2)
|
|
|
|
|
Хорватия — 4:2 (2)
|
2020
|
Карим Бензема
|
Франция
|
Гр.турнир
|
Португалия — 2:2 (2)
|
|
|
|
1/8 финала
|
Швейцария — 3:3 (пен. — 4:5) (2)
Наконец, Бензема оказался первым футболистом «Реала», забившим на одном чемпионате Европы четыре мяча. Предыдущий рекорд мадридского клуба делили Зинедин Зидан, Криштиану Роналду и Гарет Бэйл, остановившиеся на отметке три гола.
Любопытно, что лучший бомбардир в истории Евро, представляя на Евро «Реал», дважды отличался по три раза.
Футболисты «Реала», забившие больше двух голов на одном Евро
|
Турнир
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
2020
|
Карим Бензема
|
Франция
|
4
|
4
|
2004
|
Зинедин Зидан
|
Франция
|
4
|
3
|
2012
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
5
|
3
|
2016
|
Гарет Бэйл
|
Уэльс
|
6
|
3
|
2016
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
7
|
3
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