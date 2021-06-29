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Бензема сравнялся с Зиданом по голам за сборную Франции и побил рекорд «Реала»

11:00
Карим Бензема. Фото AFP
Карим Бензема. Фото AFP
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Форвард сборной Франции Карим Бензема оформил дубль в матче против Швейцарии и обошел в списке лучших снайперов команды Жюста Фонтена и Жан-Пьера Папена. Теперь 33-летний форвард «Реала» делит шестое место с великим Зинедином Зиданом, который, правда, провел на 21 матч больше.

Кстати, партнеры Бензема по заявке на Евро-2020 Антуан Гризманн и Оливье Жиру в историческом списке занимают четвертое и второе места соответственно. А отставание от рекордсмена сборной Тьерри Анри теперь сократилось до 20 мячей.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции

Игрок

Годы в сборной

Матчи

Голы

Тьерри Анри

1997-2010

123

51

Оливье Жиру

2011-н.в.

109

46

Мишель Платини

1976-1987

72

41

Антуан Гризманн

2014-н.в.

95

38

Давид Трезеге

1998-2008

71

34

Карим Бензема

2007-н.в.

87

31

Зинедин Зидан

1994-2006

108

31

Жюст Фонтен

1953-1960

21

30

Жан-Пьер Папен

1986-1995

54

30

Юри Джоркаефф

1993-2002

82

28

Бензема, ранее дважды огорчивший сборную Португалии, стал третьим игроком в истории Евро, которому удалось сделать дубли в двух матчах подряд. Француз повторил достижение Герда Мюллера и Уэйна Руни, но не смог замахнуться на достижение выдающегося предшественника Мишеля Платиини.

Лидер сборной Франции 1980-х на домашнем Евро умудрился отгрузить в ворота бельгийцев и югославов по хет-трику.

Футболисты, делавшие дубли в двух матчах чемпионата Европы подряд

Турнир

Игрок

Сборная

Стадия

Матч (голы)

1972

Герд Мюллер

ФРГ

1/2 финала

Бельгия — 2:1 (2)

Финал

СССР — 3:0 (2)

1984

Мишель Платини

Франция

Гр.турнир

Бельгия — 5:0 (3)

Гр.турнир

Югославия — 3:2 (3)

2004

Уэйн Руни

Англия

Гр.турнир

Швейцария — 3:0 (2)

Хорватия — 4:2 (2)

2020

Карим Бензема

Франция

Гр.турнир

Португалия — 2:2 (2)

1/8 финала

Швейцария — 3:3 (пен. — 4:5) (2)

Наконец, Бензема оказался первым футболистом «Реала», забившим на одном чемпионате Европы четыре мяча. Предыдущий рекорд мадридского клуба делили Зинедин Зидан, Криштиану Роналду и Гарет Бэйл, остановившиеся на отметке три гола.

Любопытно, что лучший бомбардир в истории Евро, представляя на Евро «Реал», дважды отличался по три раза.

Футболисты «Реала», забившие больше двух голов на одном Евро

Турнир

Игрок

Команда

Матчи

Голы

2020

Карим Бензема

Франция

4

4

2004

Зинедин Зидан

Франция

4

3

2012

Криштиану Роналду

Португалия

5

3

2016

Гарет Бэйл

Уэльс

6

3

2016

Криштиану Роналду

Португалия

7

3

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