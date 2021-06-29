Бензема обратился к болельщикам после провала на Евро-2020

Нападающий Реала и сборной Франции Карим Бензема обратился к болельщикам после поражения от Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Форвард в этой встрече оформил дубль, однако Франция позволила отыграться сопернику со счета 1:3.

«Опечален и разочарован исходом вчерашней игры, — написал Бензема в Instagram. — Разочарование просто огромно, ведь мы хотели радовать вас еще долгое время. Тем не менее, спасибо за вашу поддержку с самого начала чемпионата. Спасибо за ту силу, которую вы давали нам каждый день. Это нелегко, но мы будем продолжать бороться, чтобы лучше подготовиться к следующим турнирам и вернуться еще сильнее», — написал Бензема в Instagram.