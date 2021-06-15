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Белотти: «Манчини дал сборной Италии индивидуальность»

07:47
Роберто Манчини. Фото AFP
Роберто Манчини. Фото AFP
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Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти высказался о главном тренере национальной команды Роберто Манчини.

11 июня команда Италии обыграла сборную Турции со счетом 3:0 в первом матче Евро-2020.

«Манчини великолепен, он вселил уверенность всем игрокам. Это то, чего нам не хватало. Он заставил нас почувствовать себя важными. Даже те, кто не играет регулярно, чувствуют то же самое, он отличный тренер, который дал нам индивидуальность. Нам весело, когда мы выходим на поле и делаем то, что можем», — цитирует Белотти официальный сайт УЕФА.

Италия набрала три очка и лидирует в группе А. У Турции пока ноль очков. Также в этой группе выступают Швейцария и Уэльс.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

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