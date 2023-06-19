Белоруссия и Казахстан одержали победы в отборе Евро-2024

19 июня сборная Белоруссии обыграла Косово (2:1) в группе I отбора чемпионата Европы-2024. Встреча прошла в Будапеште (Венгрия).

В составе белорусов голы забили Владислав Морозов и Макс Эбонг. За Косово отличился Ведат Муричи.

В параллельной игре группы I Швейцария сыграла вничью с Румынией (2:2), а Андорра уступила Израилю — 1:2.

Белоруссия с тремя очками занимает четвертое место в группе I. Швейцария (10) — первая, Румыния (8) — вторая, Израиль с 7 баллами — третий. Косово располагается на пятом месте. Андорра — последняя, шестая с одним очком.

Гол Абата Аймбетова принес сборной Казахстана победу над Северной Ирландией (1:0) в группе H квалификации Евро-2024. 27-летний нападающий отметился забитым мячом на 88-й минуте матча.

Казахстан с 9 баллами занимает второе место в группе H, лидирует Финляндия (9).