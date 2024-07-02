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Сегодня, 23:23

Беллингем сравнил себя с Роналду после гола через себя в матче со Словакией

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рассказал, что чувствовал себя легендарным португальским форвардом Криштиану Роналду в момент гола, который он забил через себя в ворота Словакии в матче 1/8 финала Евро-2024.

Встреча проходила 30 июня и завершилась победой англичан со счетом 2:1. Беллингем забил мяч на 90+5-й минуте игры.

«Когда я был в воздухе, то подумал: «Ого, я примерно в шести футах от земли, и похож на Роналду». Но моя рука все еще была на земле, так что это было не самое акробатичное зрелище! Но это было приятно. Когда я обернулся и увидел, что произошло, я подумал: «Не может быть». Это определенно один из самых важных и запоминающихся моментов в моей карьере на текущий момент», — цитирует Беллингема Goal.

В четвертьфинале чемпионата Европы Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/jude-bellingham-reveals-how-felt-like-cristiano-ronaldo-scoring-sensational-goal-england-euro-2024/blt09220424b0541659#cs53ccd006d7f7f6e7
Джуд Беллингем
Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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