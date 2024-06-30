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Беллингем — о победе над Словакией: «Сборная Англии была в 30 секундах от возвращения домой»

Сергей Разин
корреспондент
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Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2024 против Словакии (2:1 д.в.).

«Мы были в 30 секундах от возвращения домой. Мы чувствовали, что могли подвести свою нацию, но один удар по мячу, и все отлично. Это момент, в котором я не хотел бы находиться, но когда это случилось, это прекрасное чувство. Играть за сборную Англии — это здорово, но это также и большое давление.

Помимо их гола, я думаю, мы действовали довольно хорошо. Мы могли бы быть более беспристрастными, но главное, что мы показали, — это сильный характер. В играх на вылет, когда создается такой момент, люди могут оглянуться вокруг и подумать: «Да, именно такой дух у нас в команде», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.

Джуд Беллингем
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
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