Беллингем отреагировал на обвинения в оскорблении сборной Словакии после матча Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем ответил на обвинения в оскорблении сборной Словакии во время матча 1/8 финала Евро-2024.

Англичане обыграли словаков со счетом 2:1 в дополнительное время. Беллингем, сравнявший счет на 90+5-й минуте, после забитого гола продемонстрировал в адрес словацкой скамейки запасных неприличный жест, приложив руку к паху.

«Это просто внутренняя шутка, обращенная к моим близким друзьям, которые были на матче. Словакам — только уважение за то, как они сыграли против нас», — написал Беллингем у себя в соцсетях.

В 1/4 финала чемпионата Европы-2024 сборная Англии сыграет против Швейцарии. Матч пройдет в субботу, 6 июля и начнется в 19.00 (мск).