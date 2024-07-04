Беллингем избежит дисквалификации после непристойного жеста в матче со Словакией

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не будет дисквалифицирован за непристойный жест в четвертьфинале Евро-2024 против Словакии (2:1 д.в.), сообщает Bild.

21-летний англичанин после гола на 90+5-й минуте показал неприличный жест в адрес скамейки запасных словаков. Как сообщает источник, УЕФА принял решение не дисквалифицировать игрока, но оштрафовать его на 100 тысяч евро.

Сборная Англии в четвертьфинале Евро-2024 встретится со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.