Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:36

Беллингем избежит дисквалификации после непристойного жеста в матче со Словакией

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не будет дисквалифицирован за непристойный жест в четвертьфинале Евро-2024 против Словакии (2:1 д.в.), сообщает Bild.

21-летний англичанин после гола на 90+5-й минуте показал неприличный жест в адрес скамейки запасных словаков. Как сообщает источник, УЕФА принял решение не дисквалифицировать игрока, но оштрафовать его на 100 тысяч евро.

Сборная Англии в четвертьфинале Евро-2024 встретится со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.

Джуд Беллингем
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
0
Читайте также
Российский дзюдоист Махмадбеков отказался от участия в Олимпиаде-2024
Беллингем, Гакпо и Мален вошли в символическую сборную 1/8 финала Евро
СМИ сообщили о задержании попавшего под санкции США комбрига ВДВ Городилова
Турка осудили за жест националистов, австрийцы кричали фашистские лозунги, а пах Беллингема обсуждал «адвокат» Роналду. Новая порция скандалов с Евро-2024
Губернатор Ставропольского края сообщил о падении двух беспилотников в регионе
Хитрый прием: зачем вузы набирают «мертвые души»
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Натхо назвал Германию и Францию невероятно сильными сборными на Евро-2024
Итоги 1/8 финала Евро-2024: лучшая команда, самый красивый гол и главное разочарование
Внезапная проблема Евро — болельщики, выбегающие на поле. Чаще всего — ради фото с Роналду
На главный трофей континента осталось всего восемь претендентов! Хватай фрибет 2000 рублей в Bettery и выбирай своего чемпиона
Геркус — о вылете Италии: «Сошли Кьеллини с Бонуччи — и все рассыпалось, замены им нет»
Геркус — о Мбаппе: «Грубо говоря, это Гризманн номер два»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрих перед четвертьфинальным матчем Евро-2024 с Испанией покрасил волосы в розовый цвет

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости