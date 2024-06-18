В Бельгии заявили, что уровень сборной был недостаточно хорош: «А Лукаку был... Лукаку»

В Бельгии заявили, что уровень сборной в матче со Словакией был недостаточно хорош

Бельгийский журналист Sudinfo Филипп Гердай в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против сборной Словакии (0:1).

«Не повезло с ВАР, но арбитры были правы. Мы не должны жаловаться на это. А Лукаку был... Лукаку. Серьезные промахи, но это еще можно объяснить. Однако общий уровень был недостаточно хорош. Поражение — еще не конец турнира, но теперь мы обязаны выигрывать два оставшихся матча», — сказал Гердай «СЭ».

Единственный гол на 7-й минуте забил Иван Шранц. На 56-й минуте Ромелу Лукаку отправил мяч в ворота, однако гол был отменен из-за офсайда. Также ВАР отменил гол Лукаку на 86-й минуте из-за игры рукой другого бельгийского футболиста до взятия ворот.

В следующем матче Бельгия 22 июня сыграет с Румынией, Словакия 21 июня встретится с Украиной.