Бельгия забила свой самый быстрый гол на Евро и чемпионатах мира

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс забил на 73-й секунде матча 2-го тура группового турнира Евро-2024 против Румынии (2:0).

Этот гол стал самым быстрым в истории бельгийской команды в финальных стадиях чемпионата мира и Европы.

Тилеманс стал первым игроком «Астон Виллы», забившим на Евро, с тех пор как швед Маркус Альбек забил в ворота Болгарии в 2004 году.

В заключительном туре группового турнира Бельгия сыграют против Украины, а Румыния встретится со Словакией.