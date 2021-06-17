Бельгия впервые в истории начала Евро с двух побед
Сборная Бельгии обыграла в матче второго тура Евро Данию (2:1) и стала второй после Италии командой, которая гарантировала себе выход в плей-офф. Кроме того, бельгийцы впервые в истории начали чемпионат Европы с двух побед. Ранее подобное удавалось восьми сборным, причем французы, итальянцы и немцы стартовали с шести (до реформы — четырех) очков три раза.
Лучшие старты в истории групповых турниров чемпионатов Европы
|
Год
|
Сборная
|
Тренер
|
Матчи
|
Мячи
|
2008
|
Голландия
|
Марко ван Бастен
|
Италия — 3:0, Франция — 4:1
|
7-1
|
1984
|
Франция
|
Мишель Идальго
|
Дания — 1:0, Югославия — 5:0
|
6-0
|
2020
|
Италия
|
Роберто Манчини
|
Турция — 3:0, Швейцария — 3:0
|
6-0
|
1996
|
Германия
|
Берти Фогтс
|
Чехия — 2:0, Германия — 3:0
|
5-0
|
2008
|
Испания
|
Луис Арагонес
|
Россия — 4:1, Швеция — 2:1
|
6-2
|
2000
|
Франция
|
Роже Лемерр
|
Дания — 3:0, Чехия — 2:1
|
5-1
|
2008
|
Португалия
|
Луиз Фелипе Сколари
|
Турция — 2:0, Чехия — 3:1
|
5-1
|
2020
|
Бельгия
|
Роберто Мартинес
|
Россия — 3:0, Дания — 2:1
|
5-1
|
1996
|
Хорватия
|
Мирослав Блажевич
|
Турция — 1:0, Дания — 3:0
|
4-0
|
2000
|
Голландия
|
Франк Райкард
|
Чехия — 1:0, Дания — 3:0
|
4-0
|
2016
|
Испания
|
Висенте дель Боске
|
Чехия — 1:0, Турция — 2:0
|
4-0
|
2000
|
Италия
|
Дино Дзофф
|
Турция — 2:1, Бельгия — 2:0
|
4-1
|
2016
|
Франция
|
Мишель Платини
|
Румыния — 2:1, Албания — 2:0
|
4-1
|
2016
|
Италия
|
Антонио Конте
|
Бельгия — 2:0, Швеция — 1:0
|
3-0
|
2004
|
Чехия
|
Карел Брюкнер
|
Латвия — 2:1, Голландия — 3:2
|
5-3
|
1980
|
ФРГ
|
Юпп Дервалль
|
Чехословакия — 1:0, Голландия — 3:2
|
4-2
|
2000
|
Португалия
|
Умберту Коэлью
|
Англия — 3:2, Германия — 1:0
|
4-2
|
2008
|
Хорватия
|
Славен Билич
|
Австрия — 1:0, Германия — 2:1
|
3-1
|
2012
|
Германия
|
Йоахим Лев
|
Португалия — 1:0, Голландия — 2:1
|
3-1
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