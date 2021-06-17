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Бельгия впервые в истории начала Евро с двух побед

21:22
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Сборная Бельгии обыграла в матче второго тура Евро Данию (2:1) и стала второй после Италии командой, которая гарантировала себе выход в плей-офф. Кроме того, бельгийцы впервые в истории начали чемпионат Европы с двух побед. Ранее подобное удавалось восьми сборным, причем французы, итальянцы и немцы стартовали с шести (до реформы — четырех) очков три раза.

Лучшие старты в истории групповых турниров чемпионатов Европы

Год

Сборная

Тренер

Матчи

Мячи

2008

Голландия

Марко ван Бастен

Италия — 3:0, Франция — 4:1

7-1

1984

Франция

Мишель Идальго

Дания — 1:0, Югославия — 5:0

6-0

2020

Италия

Роберто Манчини

Турция — 3:0, Швейцария — 3:0

6-0

1996

Германия

Берти Фогтс

Чехия — 2:0, Германия — 3:0

5-0

2008

Испания

Луис Арагонес

Россия — 4:1, Швеция — 2:1

6-2

2000

Франция

Роже Лемерр

Дания — 3:0, Чехия — 2:1

5-1

2008

Португалия

Луиз Фелипе Сколари

Турция — 2:0, Чехия — 3:1

5-1

2020

Бельгия

Роберто Мартинес

Россия — 3:0, Дания — 2:1

5-1

1996

Хорватия

Мирослав Блажевич

Турция — 1:0, Дания — 3:0

4-0

2000

Голландия

Франк Райкард

Чехия — 1:0, Дания — 3:0

4-0

2016

Испания

Висенте дель Боске

Чехия — 1:0, Турция — 2:0

4-0

2000

Италия

Дино Дзофф

Турция — 2:1, Бельгия — 2:0

4-1

2016

Франция

Мишель Платини

Румыния — 2:1, Албания — 2:0

4-1

2016

Италия

Антонио Конте

Бельгия — 2:0, Швеция — 1:0

3-0

2004

Чехия

Карел Брюкнер

Латвия — 2:1, Голландия — 3:2

5-3

1980

ФРГ

Юпп Дервалль

Чехословакия — 1:0, Голландия — 3:2

4-2

2000

Португалия

Умберту Коэлью

Англия — 3:2, Германия — 1:0

4-2

2008

Хорватия

Славен Билич

Австрия — 1:0, Германия — 2:1

3-1

2012

Германия

Йоахим Лев

Португалия — 1:0, Голландия — 2:1

3-1

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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