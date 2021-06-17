Бельгия впервые в истории начала Евро с двух побед

Сборная Бельгии обыграла в матче второго тура Евро Данию (2:1) и стала второй после Италии командой, которая гарантировала себе выход в плей-офф. Кроме того, бельгийцы впервые в истории начали чемпионат Европы с двух побед. Ранее подобное удавалось восьми сборным, причем французы, итальянцы и немцы стартовали с шести (до реформы — четырех) очков три раза.

Лучшие старты в истории групповых турниров чемпионатов Европы