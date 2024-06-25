Гришин: «Бельгийцы должны обыграть сборную Украины»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024, в котором встретятся сборные Украины и Бельгии.

«Бельгийцы должны обыграть сборную Украины. У них и шансов больше. Бельгия по составу игроков выглядит явным фаворитом. Подопечные Тедеско еще в первом туре должны были одержать победу и досрочно выйти в плей-офф. Бельгия в этом квартете — самая сильная команда, Украина — средняя и ничем не удивила. Да, она выиграла один матч, но и все на этом. Вся борьба начнется в следующих этапах. Сейчас же команды смотрят, как играть, что делать», — сказал Гришин ODDS.ru.

Украина сыграет с Бельгией в среду, 26 июня, в Штутгарте на стадионе «Штутгарт Арена». Встреча начнется в 19.00 мск.