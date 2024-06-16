Бельгия и Словакия сыграют на Евро-2024 17 июня

Бельгия и Словакия сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 в понедельник, 17 июня. Встреча пройдет в рамках группы E на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне, Германия. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Евро-2024.

Ключевые события матча Бельгия — Словакия будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Групповой турнир Евро-2024 продлится до 26 июня. Также в группе E выступают Украина и Румыния.

Матчи плей-офф стартуют 28 июня со стадии 1/8 финала. Четвертьфиналы будут сыграны 5 и 6 июля. Полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.