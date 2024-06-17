Бельгия сыграет со Словакией в рамках группового этапа Евро-2024 в понедельник, 17 июня. Матч пройдет на стадионе «Дойче банк Парк» в Франкфурт-на-Майне (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры. За ключевыми событиями противостояния Бельгия — Словакия можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.45 мск. Также смотреть игру группы Е можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В истории очных противостояний команды встречались только в товарищеских играх. Одна победа на счету бельгийцев (2:1), еще один матч завершился вничью (1:1).

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