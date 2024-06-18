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Сегодня, 10:14

Колосков: «Мне судьба Тедеско в сборной Бельгии безразлична»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от сборной Бельгии в матче со словаками в 1-м туре группового этапа Евро-2024 (0:1).

«Конечно, Бельгия уже не та, что четыре года назад, на Словакию обыграть им было по силам. Как оценю дебют Доменико Тедеско на чемпионате Европы? Никак. Мне судьба Тедеско в сборной Бельгии безразлична», — сказал Колосков «РБ Спорт».

Поражение от словаков стало первым для бельгийской команды с 27 ноября 2022 года. Тогда Бельгия уступила Марокко со счетом 0:2 на чемпионате мира.

Источник: РБ Спорт
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Вячеслав Колосков
Доменико Тедеско
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