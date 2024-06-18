Канчельскис: «Критика Тедеско? Не нужно делать выводы по одной игре»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о матче группового этапа Евро-2024 Бельгия — Словакия (0:1).

«Бельгия точно была не слабее Словакии, они должны были переиграть соперника, но не получилось. Нельзя сказать, что команда провалилась. Где-то не повезло, где-то недожали. Критика Тедеско? Не нужно делать выводы о его работе по одной игре. Слишком рано. А если у всех остальных выиграют и спокойно выйдут из группы?» — сказал Канчельскис «РБ Спорт».

Поражение от словаков стало первым для бельгийской команды с 27 ноября 2022 года. Тогда Бельгия уступила Марокко со счетом 0:2 на чемпионате мира.