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Бельгия — Румыния: видеообзор матча Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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22 июня сборные Бельгии и Румынии сыграли во 2-м туре группового турнира Евро-2024. Матч в Кельне завершился победой бельгийцев — 2:0.

Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале «Окко Спорт».

Румыния (3 очка) сохраняет первое место в группе Е. Бельгия набрала такое же количество баллов и вышла на второе место в турнирной таблице. Также по 3 очка у выступающих в этом квартете Словакии (3-я позиция) и Украины (4-я позиция).

В заключительном туре группового турнира бельгийцы сыграют против Украины, а румынская команда встретится со Словакией.

Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Румынии по футболу
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