Бельгия сыграет с Румынией на чемпионате Европы 2024

На стриминговой платформе «Okko Спорт» началась прямая трансляция игры группового этапа чемпионата Европы по футболу Бельгия — Румыния. Начнется матч в 22.00 по московскому времени. Встреча группы Е состоится на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кельне (Германия).

На сайте «СЭ» уже доступна текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями встречи Бельгия — Румыния можно в матч-центре на нашем сайте.

Бельгийская сборная стартовала на Евро-2024 с проигрыша Словакии — 0:1. Румынские футболисты в первом матче чемпионата Европы уверенно обыграли Украину со счетом 3:0.

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