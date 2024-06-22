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Сегодня, 21:45

Бельгия — Румыния: началась трансляция матча Евро-2024

Бельгия сыграет с Румынией на чемпионате Европы 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ромелу Лукаку (сборная Бельгии).
Фото Global Look Press

На стриминговой платформе «Okko Спорт» началась прямая трансляция игры группового этапа чемпионата Европы по футболу Бельгия — Румыния. Начнется матч в 22.00 по московскому времени. Встреча группы Е состоится на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кельне (Германия).

На сайте «СЭ» уже доступна текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями встречи Бельгия — Румыния можно в матч-центре на нашем сайте.

Бельгийская сборная стартовала на Евро-2024 с проигрыша Словакии — 0:1. Румынские футболисты в первом матче чемпионата Европы уверенно обыграли Украину со счетом 3:0.

Чемпионат Европы. Группа E
22 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Бельгия
Румыния

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Румынии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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